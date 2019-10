Tăriceanu: Dăncilă mi-a zis că nu reduce numărul consilierilor parlamentari că se supără rudele lor

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, înainte să iasă ALDE de la guvernare, i-a cerut Vioricăi Dăncilă să reducă personalul, dar aceasta i-a spus că nu poate să reducă numărul de secretari de stat, pentru că ostilizează organizațiile locale, și că nu poate să reducă numărul de consilieri de la cabinetele parlamentarilor, pentru că se supără rudele lor.

„I-am cerut atunci să facă o restructurare a Guvernului în sensul diminuării de portofolii ministeriale, i-am cerut să diminueze la jumătate numărul de secretari de stat, i-am cerut să reducă la jumătate posturile de consilieri la cabinete, să vină cu un nou program de guvernare. I-am cerut să vină cu o reglementare privind statutul funcționarului public pentru că este o percepție larg răspândită privind incompetența care caracterizează acest Guvern și administrația. Mi-a spus că nu poate să facă restructurarea pentru că trebuie să vină în Parlament să ceară votul de încredere și nu are majoritatea suficientă, că nu poate să reducă numărul de secretari de stat pentru că ostilizează organizațiile locale, nu poate să reducă numărul de consilieri de la cabinetele parlamentarilor pentru că se supără rudele lor, nu poate să vină cu un nou program de guvernare pentru că nu are majoritate. Nu poate să facă nimic”, a declarat Tăriceanu, în cadrul unei conferințe ALDE organizată la Sibiu.

Călin Popescu Tăriceanu a mai acuzat-o pe Dăncilă că, după plecarea ALDE de la Guvernare, a încercat cu disperare să păcălească atât Constituția, cât și electoratul, prin mituirea unori membri ALDE, lucru care nu i-a reușit.