Cui pe cui scoate: Cum s-au înțeles PSD și ALDE ca Tăriceanu să scape de urmărirea penală (VIDEO)

Călin Popescu Tăriceanu ar putea scăpa de urmărirea penală, deși Comisia Juridică a decis să recomande senatorilor ridicarea imunității acestuia. Asta după o negociere întreliderul ALDE și Viorica Dăncilă.

Astfel, senatorii PSD ar urma să voteze împotriva solicitării DNA în cazul lui Tăriceanu, astfel încât acesta să rămână cu imunitatea intactă. La schimb, cei din ALDE vor susține propunerea PSD pentru șefia Camerei Deputaților, în persoana lui Marcel Ciolacu.

De altfel, social-democratul Șerban Nicolae a susținut că el nu crede că vreun senator PSD va vota împotriva lui Tăriceanu.

Pe 7 noiembrie 2018, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 – 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

