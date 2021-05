Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind rețelele 5G. Principalele prevederi

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind rețelele 5G în forma transmisă de Guvern. Au fost 172 de voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 23 de abțineri.

Ce prevede legea referitoare la rețelele 5G

Inițiativa prevede că furnizorii de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producători autorizați în prealabil printr-o decizie a premierului, pe baza unui aviz conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit proiectului, pentru a putea participa la construirea reţelelor de telecomunicaţii 5G în România, companiile trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să nu fie sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, să aibă o structură transparentă a acţionariatului, să nu aibă un istoric de conduită corporativă neetică și să se supună unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Fiecare producător de echipamente și programe software 5G va trebui să facă o solicitare pentru obținerea autorizației la ministerul cu atribuții în domeniul Comunicațiilor. Autorizarea se va acorda în termen de patru luni de la data solicitării.

„Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

b) are o structură transparentă a acţionariatului;

c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente”

Proiectul de lege mai prevede și amenzi între 1% și 5% din cifra de afaceri pentru utilizarea de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice a tehnologiilor, echipamentelor și programelor software în rețelele 5G puse la dispoziție de producători care nu au obținut autorizarea CSAT.

Documentul mai prevede că România trebuie să țină cont de obligațiile față de UE și SUA.

Proiectul de lege urmează să ajungă la vot în Senat, care este forul decizional în acest caz.

