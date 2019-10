Nouă ședință cu scandal, marți, în Camera Deputaților. Parlamentarii PSD ar fi boicotat lucrările în cadrul cărora trebuiau votate mai multe legi importante și asta doar pentru a-și salva un coleg, pe Octavian Goga, care ar fi trebuit să-și piardă postul pentru că este condamnat definitiv. Goga ar fi trebuit înlocuit cu un parlamentar PMP, dar, cum asta ar fi crescut șansele ca moțiunea de cenzură să treacă, PSD a făcut tot posibilul ca el să rămână parlamentar, în ciuda condamnării pe care a primit-o. Opoziția acuză PSD că oferă bani, funcții și face presiuni pe semnatarii moțiunii de cenzură pentru a nu vota documentul, joi, în Parlament. De asemenea, Opoziția acuză PSD că a împiedicat, marți, adoptarea unor legi foarte importante, una dintre ele venind în sprijinul victimelor infracțiunilor.

„E practic o ultimă dovadă că ce a creat Liviu Dragnea în Camera Deputaților se perpetuează indiferent de numele celor care conduc acum instituția. S-a creat un mod de decizie politică în favoarea celor care au fost condamnați definitiv, care sunt infractori. Abuzurile celor din PSD și natura infracțională a acțiunilor lor se manifestă la cote de alarmă la câteva zile înainte de motiune. Cer instituțiilor să se autosesizeze și celor din PSD să înceteze aceste acțiuni de presiune personală la adresa semnatarilor moțiunii și de folosire a banilor pentru a câștiga parlamentarii. Ei oferă bani publici și avantaje instituționale și recurg la presiuni personale”, a declarat liderul liberal Raluca Turcan.

