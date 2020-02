Sute de foști parlamentari primesc pensii speciale uriaşe. Cea mai mare sare de 12.000 de lei pe lună (VIDEO)

Unii au dormit câte un mandat în Parlament, alţii s-au uitat la clipuri deocheate sau la filme pe tablete, dar tuturor le merge de minune acum. Vorbim despre sute de foști senatori și deputați care primesc pensii speciale uriaşe, sume la care un român de rând nu ajunge nici după 35 de ani de muncă.

768 de foști senatori și deputați sunt beneficiari de pensii speciale care, însumate, depăşesc 10 milioane de euro pe an, scrie G4Media, citat de B1 TV.

Cuprinse între 2.000 și 12.000 de lei, cele 768 de pensii speciale ale parlamentarilor costă cât 3.268 de pensii medii ale românilor de rând.

Prin comparaţie, în timp ce pensia medie a unui parlamentar este de 5.843 de lei pe lună, cea a unui român de rând este de doar 1.373 de lei pe lună, după 35 de ani de muncă.

