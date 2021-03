Camera Deputaţilor şi Senatul vor da, în plenul reunit de marţi, votul final pentru bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest an

Camera Deputaţilor şi Senatul au marţi plen reunit, de la ora 10:00, pentru a continua dezbaterea şi ulterior adoptarea, prin vot, a proiectului legii bugetului de stat şi proiectului legii bugetului asigurărilor sociale pe 2021.

Amintim că în plenul reunit de luni, liderul deputaţilor PSD Alfred Simonis a cerut retrimiterea raportului pe proiectul de buget de stat la comisii, însă solicitarea a fost respinsă. Acesta a dorit introducerea unui amendament, astfel încât banii din pensiile speciale ale parlamentarilor să fie transferaţi la Ministerul Muncii ca să fie acordate vouchere pentru nou-născuţi.

Comisiile pentru buget-finanţe au adoptat rapoarte favorabile pe cele două iniţiative ale Guvernul şi au respins toate cele peste 3.000 de amendamente.

Astfel, bugetul de stat a fost stabilit la venituri în sumă de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde lei credite de angajament şi 261.050 miliarde lei credite bugetare. Deficitul este de 87.349 miliarde lei.

La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) în 2021, în condiţiile unor venituri care reprezintă 32,67% din PIB, echivalentul a 364.907 miliarde lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, însemnând 444907 miliarde lei.

Creşterea economică este estimată la 4,31% prevăzută pentru acest an.

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale, aviz favorabil

De asemenea, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2021 a primit aviz favorabil sâmbătă în comisiile pentru buget ale Legislativului, în forma iniţiatorului. Acesta este stabilit la venituri în sumă de 90.08 miliarde lei lei, şi la fel la cheltuieli, la credite de angajament şi la credite bugetare.

Suma de 283,325 milioane lei este pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi la cheltuieli este de140.395 milioane lei, la fel la credite de angajament şi la credite bugetare, iar excedentul este de 142.93 milioane lei.Diana Şoşoacă s-a dat în spectacol, în plenul Parlamentului: l-a chemat pe Marcel Ciolacu la protestul din 7 martie şi a desfiinţat bugetul

Florin Cîțu: Sănătatea este prioritară pentru acest Guvern. Am alocat 11,4 miliarde de lei, în creștere față de 2020

Florin Cîțu a vorbit luni, de la tribuna Parlamentului, despre bugetul alocat Ministerului Sănătății în 2021. Premierul a afirmat că în 2021, Sănătatea este o prioritate pentru Guvernul pe care îl conduce, motiv pentru care are alocate 11, 4 miliarde de lei, cu 700 de milioane de lei mai mult decât în 2020.

"Ministerul Sănătății are alocate 11,4 miliarde de lei, în creștere cu 700 de milioane de lei fată de 2020 și cu 2,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019, an de creștere economică. În an de criza an am alocat mai multi bani la Sănătate decât aloca PSD în perioada de creștere economică cu 4%. Anul acesta s-au alocat sume record și în sectorul de Sănătate. Vorbim de total capitol domeniu Sănătate de 56,9 miliarde de lei. Prioritățile acestui Guvern sunt reformă, investiții și sănătate", a spus premierul Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu: Bugetul vostru, un dezastru pentru România

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a criticat în termeni duri proiectul de buget trimis în Parlament de guvernul coaliției formate din PNL, USR-PLUS și UDMR.

„Bugetul cu care ați venit în Parlament și pe care cică-se l-ați prezentat este o rușine pentru România. Este un buget în care nu ați considerat oportun să investiți în educație și sănătate sau să creșteți alocații și pensii, conform legilor în vigoare”, a declarat Marcel Ciolacu.