Campania a început cu scandal la Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu și Viorel Caragea, fostul șef al IPJ Gorj, la un pas de bătaie. „Mi-era teamă că dacă scot mâna din buzunar și îi dau una, ascultă la icoane” (VIDEO)

Campania electoră a început cu scandal la Târgu Jiu. Marcel Romanescu, primarul orașului și preşedintele organizației locale a PNL, și Viorel Caragea, fostul şef al Poliţiei Gorj, actual preşedinte al Partidului Ecologist Gorj, s-au luat la harță când se lipeau primele afișe electorale. Ambii își doresc să ocupe fotoliul de primar în următorii patru ani.

Marcel Romanescu și Viorel Caragea au fost personaje principale într-un scandal declanșat joi noapte, în zona centrală a oraşului Târgu Jiu, chiar în primele minute de la debutul campaniei electorale premergătoare alegerilor locale din 27 septembrie.

„Nu există Dumnezeu pentru tine. Să-ţi dea Dumnezeu ce meriţi!”, i-a spus Caragea primarului Romanescu.

Replica edilului a venit imediat: „Bă, nu am vorbit niciodată de fie-ta. Tu ai vorbit de mama. Bă, nenorocitule, tu ţi-ai bătut joc de mama. Bă, ţi-ai bătut joc de mama”.

Cei doi s-au apropiat și mai mult, iar Romanescu l-a împins pe Caragea. Ei au fost despărțiți de membrii echipelor de campanie. În tot acest timp, martorii strigau: „Fără violență! Fără violență!”.

Viorel Caragea a anunțat că va formula plângere penală împotriva lui Marcel Romanescu.

