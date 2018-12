Cancelarul austriac, reacție la deciziile PSD: Firmele austriece ar putea să-și ia lucrurile și să plece. Măsurile chiar ar trebui să fie bune, să nu se ajungă la pierderi de locuri de muncă (VIDEO)

Cancelarul austriac Sebastian Kurz, aflat la București, a avut o reacție extrem de dură, întrebat despre situația în care se vor găsi firmele austriece ce activează în România, după ce vor intra în vigoare măsurile anunțate de Guvernul PSD-ALDE.

Kurz a insistat că nu-și face griji pentru firmele austriece, căci le știe că sunt mari companii, în schimb își face griji pentru mediul de afaceri din România.

Sebastian Kurz a fost diplomat, dar a dat clar de înțeles că măsurile PSD-ALDE s-ar putea lăsa cu concedieri.

