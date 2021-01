Când ar putea avea loc Congresul PNL. Președintele paridului, Ludovic Orban: Din punctul meu de vedere, trebuie să fie organizat atunci când situația epidemiologică va permite (VIDEO)

Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban a anunțat luni seara, la „Dosar de politician” care este procedura prin care se organizează Congresul și mai ales când ar fi cea mai bună perioadă din 2021 pentru întâlnirea liderilor și delegaților liberali.

„Din punctul meu de vedere Congresul trebuie să fie organizat atunci când situația epidemiologică va permite acest lucru. Congresul Partidului Național Liberal nu însemnă doar că se adună delegații la Congres, este un proces democratic amplu care începe de jos. Avem adunări generale în fiecare organizație locală, acesta este primul pas.

La aceste adunări generale se aelg conducerile locale și se stabilesc deelgații la conferințele județene, unde se aleg conducerile județene și unde se stabilesc delegații la Congres. Doar la finalul procedurilor se ajunge la Congresul național.

Sunt alegeri la care participă toți membrii. Să faci alegeri în municipiu presupune un număr mare de oameni (...) Vor fi implicați zeci de mii de membrii ai partidului național liberal care vor participa la deciziile care se iau privitor la alegerea liderilor la toate nivelurile.

Deci, probabil, în funcție de cum evoluează pandemia și campania de vaccinare, vom începe procedurile. Ele durează, pentru că de exemplu va urma o perioadă în care vor avea loc adunările generale în organizațiile locale, care vor dura în jur de 2 luni, iar apoi vor mai dura 2 luni conferințele județene, iar abia apoi va avea loc Congresul.

Deși am anunțat public acest lucru, a apărut în presă că eu vreau Congres mai repede, iar Cîțu vrea Congres mai târziu”, a explicat președintele PNL, în platoul B1 TV.

