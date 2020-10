Când începe campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2020

Mai sunt câteva săptămâni și România va avea din nou alegeri. În pofida numărului tot mai mare de infectări cu noul coronavirus, premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis spun că alegerile legislative 2020 trebuie și vor avea loc în data de 6 decembrie. Între timp, hotărârea privind calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicată în Monitorul Oficial.

Când se va desfășura campania electorală pentru alegerile parlamentare 2020

Hotărârea privind calendarul alegerilor parlamentare 2020 a intrat în vigoare pe 7 septembrie. Potrivit documentului, campania electorală pentru parlamentarele din 2020 începe pe 6 noiembrie şi se încheie pe 5 decembrie, la ora 7,00, iar votarea are loc pe 6 decembrie, între orele 7,00 şi 21,00.

Principalele repere din calendarul electoral sunt:

* în termen de 5 zile de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 15 septembrie - depunerea la BEC a protocolului de constituire a alianţelor electorale

* 7 octombrie - termen limită pentru depunerea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor, în circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării

* 22 octombrie - termen limită pentru depunerea listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente în circumscripţiile electorale din ţară

* 30 octombrie - imprimarea buletinelor de vot prin corespondenţă pentru circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate

* 2 noiembrie - constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripţiile electorale din ţară

* 4 noiembrie - stabilirea ordinii candidaţilor pe buletinele de vot în circumscripţiile electorale din ţară

* 6 noiembrie - începerea campaniei electorale

* 3 decembrie, ora 24,00 - depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conţinând documentele de vot prin corespondenţă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă

* 5 decembrie, ora 7,00 - încheierea campaniei electorale

* 6 decembrie, ora 7,00 - începerea votării

* 6 decembrie, ora 21,00 - încheierea votării.

Ludovic Orban: Obiectivul nostru e să câștigăm alegerile parlamentare și să formăm Guvernul. PSD încă e un pericol

Așa cum menționam, premierul Orban spune că alegerile parlamentare vor avea loc la data stabilită. Asta și în pofida faptului că cCR a decis ca data să fie aleasă de parlament.

„Pe 18 va avea loc Biroul Politic Național, unde vom valida listele conform statutului. După 20, data depunerii semnăturilor la BEC, pe 20 și 21 va urma depunerea listelor de candidați în fiecare circumscripție electorală. Am stabilit și alte detalii legate de graficul campaniei și legate de respectarea normelor sanitare.

Obiectivul nostru e să câștigăm alegerile și să formăm Guvernul. După cum s-a văzut la locale, PSD încă e un pericol. Vom face o campanie intensă în care vom prezenta proiectele noastre și vom convinge românii că PNL e opțiunea cea mai bună pentru modernizarea României”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a precizat apoi că el va candida în București.

La rândul său, președintele Klaus Ioahannis a precizat că „o democrație nu funcționează fără alegeri, am mai spus asta și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. (...) Nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline, așa cum ar fi după 20 decembrie. Nu va mai putea da legi organice”.

PSD și nou înființatul Pro România Social Liberal au, însă, altă părere.

„Cred că și dacă, Doamne ferește!, jumătate din populația României va avea COVID, președintele nu va schimba data alegerilor. (...) Gândirea lui Orban e până pe 6 decembrie apoi potopul”, a susținut Victor Ponta.