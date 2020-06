Premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au efectuat, luni, o vizită de lucru la şantierul Magistralei de metrou M5 din București. Șeful Guvernului a declarat că magistrala 5 „va fi dată în folosință cât de repede este posibil”. A mai precizat, de asemenea, că este o lucrare extrem de complexă, cu multe elemente de noutate, menite să sporească gradul de confort al călătorilor, dar și să crească viteza de circulație a trenurilor. Orban a insistat că se va investi masiv în această magistrală și, în general, în rețeaua de metrou deoarece ea „este fundamentală pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic din București”. La rândul său, ministrul Transporturilor a ținut să ceară scuze public pentru faptul că lucrările nu au fost terminate la timp.

„Acest proiect al tronsonului de pe Magistrata 5 Drumul Taberei e pornit încă de atunci (de când Ludovic Orban era ministrul Transporturilor - n.r.). Sigur, nu am apucat să semnăm contractul, să lansăm licitația pentru construcție. A durat destul de mult până s-a ajuns la semnarea contractului, în 2011, apoi până s-a ajuns efectiv la execuție. Important e că azi această magistrală prinde contur și va fi dată în folosință cât de repede este posibil. Investițiile făcute aici sunt investiții care au utilitate.

Este o lucrare extrem de complexă, care conține foarte multe elemente de noutate. De exemplu, numărul de scări rulante e cu aproape 50% mai mare pe 10 stații decât numărul de scări rulante din restul de 53 de stații. Sistemele automatice, de comunicații, de comandă sunt ultramoderne. Sunt detalii tehnice care reprezintă o noutate pe această magistrală. Ele cresc siguranța și asigură un conform și o viteze de deplasare superioară față de restul magistralelor”, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Intenția guvernanților, a mai precizat el, este ca în magistrala 5 să se investească masiv și în continuare: „Studiul de fezabilitate există și trebuie reanalizat. În baza lui trebuie lansată procedura de realizare”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Legătura între 1 Mai cu Otopeni pe cele două tronsoane, cel finanțat din fonduri europene și cel finanat în parteneriat cu japonezii, trebuie să intre în linie dreaptă și să-și găsească proiectanții și constructorii.

Dezvoltarea rețelei de metrou e fundamentală pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic din București”, a mai declarat șeful Guvernului.

