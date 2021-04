Când va fi ridicată starea de alertă. Explicațiile președintelui Klaus Iohannis (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că starea de alertă va fi ridicată atunci când specialiștii vor ajunge la concluzia că nu mai e nevoie de măsurile speciale care se instituie doar în starea de alertă. Șeful statului a precizat că îți dorește „foarte mult să scadă mult, mult numărul de decese” cauzate de COVID-19.

„Starea de alertă va fi ridicată atunci când specialiștii ne spun că putem să continuăm și fără măsurile speciale care se instituie doar în starea de alertă.

E clar că trebuie să ne vaccinăm, să scadă numărul de persoane care se infectează în fiecare zi, să scadă numărul de persoane din Terapie Intensivă și foarte, foarte important, eu îmi doresc foarte mult să scadă mult, mult numărul de decese”, a declarat Klaus Iohannis.

