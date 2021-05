Când vom renunța la măști în aer liber? Florin Cîțu: Aș aștepta 1 august / Nu există nicio scuză. Dacă vrem să ieșim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm! (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că deocamdată nu se gândește la ridicarea obligativității privind portul măștii de protecție în orașe, în aer liber. Acesta a precizat că așteaptă data de 1 august și vrea să vadă și cum evoluează campania de vaccinare până atunci. Șeful Guvernului a mai afirmat că nu există nicio scuză ca oamenii să nu se vaccineze anti-COVID-19.

