Mihai Chirica, candidatul PNL pentru Primăria Iași? Ludovic Orban: "Vom vorbi după realizarea sondajului de opinie" (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri, cu ocazia participării la Iași la ceremoniile dedicate Unirii Principatelor, că PNL își va desemna candidatul pentru Primăria Municipiului Iași după ce va demara un sondaj de opinie în rândul electoratului.

"Și aici vom da drumul la un sondaj de opinie, un sondaj foarte serios făcut cu o firmă profesionistă pentru a identifica foarte clar care sunt opțiunile, preferințe ieșenilor", a afirmat Ludovic Orban.

Liderul PNL nu a exclus însă o posibilă susținere a actualului primar Mihai Chirica, ales în 2016 din partea PSD, dar exclus între timp pentru criticile dure aduse lui Liviu Dragnea și guvernelor PSD.

"Vom vorbi după realizarea sondajului de opinie", a răspuns Orban la insistențele jurnaliștilor.

O luptă strânsă se dă la Iași și în interiorul Alianței USR-PLUS unde Cosette Chichirău este candidatul USR, iar PLUS l-a desemnat pe Liviu Iolu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.