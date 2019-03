Mai sunt două luni până când românii vor fi chemaţi la urne pentru a îşi stabili reprezentanţii din Parlamentul European pentru legislatura 2019-2024, iar principalele partide şi-au definitivat deja listele pentru care vor cere voturile românilor.

Lista PSD: Rovana Plumb, Carmen Avram, Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Dragos Benea, Victor Negrescu, Andi Cristea, Natalia Intotero, Gabriela Zoană, Bianca Gavriliţă, Emilian Pavel, Doina Pană.

Lista PNL: Rareş Bogdan, Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Vasile Blaga, Adina Vălean, Dan Motreanu, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi, Marian-Jean Marinescu, Vlad Nistor, Mihai Ţurcanu, Violeta Alexandru.

Lista ALDE: Norica Nicolai, Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Radu Silaghi, Eusebiu Pistru, Horia Toma, Tudor Ionescu

Lista Alianţei USR-PLUS: Dacian Cioloş, preşedintele (PLUS), Cristian Ghinea (USR), Dragoş Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragoş Tudorache (PLUS), Nicolae Ştefănuţă (USR), Vlad Botoş (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Mituţă (PLUS), Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), Valeriu Nicolae (PLUS), Oana Ţoiu (PLUS), Radu Ghelmez (USR), Liviu Iolu (PLUS).

Lista PMP: Traian Băsescu, Eugen Tomac, Ioana Constantin, Marius Paşcan, Simona Vlădica, Robert Turcescu, Teodora Desagă, Petru Movilă, Cătălina Bozianu, Cătălin Bulf

Lista UDMR: Winkler Iuliu, Vincze Lorant, Hegedus Csilla, Oltean Csongor și Sogor Csaba.

Lista PRO-România: Victor Ponta, Corina Crețu, Mihai Tudose, Iurie Leancă, Geanina Pușcașu, Gabriela Podașcă, Cristi Cosmin, Ioana Petrescu, Mihai Sturzu, Ionela Danciu

Lista UNPR: Gabriel Oprea, Ilie Năstase, Anghel Iordănescu,

Lista DEMOS: Linda Greta Zsiga, Andreea Iorga-Curpăn, Daniela Gabor, Andreea Petruţ, Flavia Matei, Amalia Epure, Roxana Păduraru, Elena Trifan, Mihaela Biolan, Claudiu Crăciun, Joachim Cotaru, Daniel Iancu

Votul pentru alegerile europarlamentare vor avea loc duminică, 26 mai. România va fi reprezentată în Parlamentul European de 33 de eurodeputaţi, cu unul mai mult decât în legislatura precedentă. Pragul electoral pentru accederea în Parlamentul European este de 5%