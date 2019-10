Candidatul PMP își acuză adversarii de la prezidențiale că „refuză” dezbaterile electorale. Paleologu: Ei fug pentru că le e frică să nu se vadă goliciunea proiectului lor (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, a subliniat marți dimineață, în direct pe B1TV, că regretă „foarte mult” lipsa dezbaterilor electorale din campanie, precizând că principalii săi contracandidați refuză confruntările de acest gen.



„Regret foarte mult că nu avem dezbateri cu adevărat. Cei care se consideră principalii candidați, așa cred ei că o să intre în turul 2 prin nu știu ce fel de drept divin al persoanei lor, refuză orice dezbatere. Președintele Iohannis refuză dezbaterile. Prim-ministrul Dăncilă refuză dezbaterile. Dan Barna refuză dezbaterile. Mircea Diaconu refuză dezbaterile”, a afirmat Theodor Paleologu, în emisiunea moderată de Aneta Sângeorzan.



Prezidențiabilul PMP consideră că acest lucru este „foarte grav”, astfel că i-a numit pe contracandidații săi „groparii democrației”.



„Cred că e foarte grav acest lucru. Ei sunt groparii democrației, pentru că esența democrației este dezbaterea. Cei care disprețuiesc dezbaterea, de fapt, disprețuiesc democrația. Ei fug de dezbatere pentru că nu au substanță și le e frică ca goliciunea proiectului lor să fie expusă.



Refuzul lor e categoric. Trebuia să am o dezbatere la Realitatea TV cu Dan Barna. S-a defilat. Diaconu s-a defilat. Cum numiți acest lucru, dacă nu evitarea dezbaterii? Cred că este foarte grav pentru starea democrației din România faptul că fiecare comunică în bula lui. Doar banii contează în această campanie, nu argumentele, nu proiectele, nu credibilitatea candidaților”, a adăugat Paleologu.

