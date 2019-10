Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a declarat, vineri, că s-a bucurat foarte mult la căderea guvernului Dăncilă, afirmând că acesta este "lucru bine făcut" promis de Klaus Iohannis înainte de a câştiga primul mandat de preşedinte al României.

“Vă spun drept, eu m-am bucurat, am băut şampanie când am văzut că a căzut Guvernul Dăncilă. Cum să nu te bucuri că s-a terminat ceva ruşinos, de-a dreptul, în istoria României? (...) În cinci ani de zile nu poţi să spui că a făcut ceva. Ei, a făcut în sfârşit ceva, a reuşit răsturnarea Guvernului Dăncilă. Că a reuşit el sau de fapt a reuşit Orban, asta este altă chestiune. Domnul Iohannis a fost întotdeauna foarte bun în a-şi asuma reuşitele altora (...). Este acel lucru bine făcut pe care ni-l promitea în 2014, că altceva bine făcut nu cred că se poate menţiona. (...) Păi cine a numit-o pe doamna Dăncilă pentru confortul lui? Preşedintele Iohannis", a spus Paleologu, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale consideră că s-a ajuns într-o situaţie "absolut ridicolă", în care liderul Partidului Pro România, Victor Ponta, să fie "făcătorul de rege".

"Suntem în situaţia absolut ridicolă ca Victor Ponta să fie făcătorul de rege - the king maker. Vă daţi seama? În 2014, ne-am dus la vot, l-am votat pe Iohannis, deşi ştiam cum e, dar avea un mare merit: nu era Ponta - că acesta este cel mai mare merit al lui Iohannis, nu e Ponta. Mă rog, are câteva merite: e înalt, e punctual şi nu e Ponta, cel mai important merit ăsta era, că nu e Ponta. Iar acum am scăpat de Dăncilă şi am dat de Ponta. Fugi de dracul, dai de taică-so, cum e vorba atât de expresivă. Acum, Ponta este cel care trage toate sforile şi toate speculaţiile sunt: oare ce o să facă Ponta în contextul actual? În loc să vorbim despre lucruri serioase, despre Constituţie, despre educaţie, despre lucruri cu adevărat importante", a mai declarat Theodor Paleologu.