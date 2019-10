Candidatul PMP ar pleca de la Cotroceni dacă România ar alege revenirea la monarhie: „Președintele Paleologu nu se agață de funcție” / Augustin Zegrean: Partidele istorice au blocat referendumul, în `90 (VIDEO)

Theodor Paleologu a afirmat, luni seară, în direct pe B1 TV, că ar fi gata să renunțe la funcția de Președinte al României, în eventualitatea în care poporul român ar cere revenirea României la monarhie, explicând că situația din țară ar fi arătat „cu totul altfel” dacă schimbarea formei de guvernământ avea loc odată cu ruperea de comunism.



„Președintele Paleologu nu se agață de funcție. Președintele Paleologu e bucuros dacă poate face un lucru bun pentru România. Cum ar fi arătat țara aceasta dacă ar fi fost restaurată monarhia în `90, cu Regele Mihai în frunte? Cu totul altfel, cred eu. Aceasta este convingerea mea. N-am fi avut toată această escaladare de scandalagism în politica românească, la vârf”, a afirmat candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Cu toate acestea, Theodor Paleologu a explicat că „trebuie să existe motive suficiente pentru a organiza un referendum” în acest sens sau, mai bine zis, „să vedem câtă lume își dorește” un astfel de demers.



„Așa cum în 1866 marii noștri oameni de stat, Brătianu, Kogălniceanu, Catargiu, s-au aplecat asupra problemei, așa ne vom apleca și noi asupra problemei, cu chibzuință. Voi face o călătorie la Sigmaringen, voi vorbi cu șeful Casei de Sigmaringen. Mă voi consulta cu Prințul Charles. Evident voi vorbi și cu Alteța sa Regală, Principesa Margareta, să găsim o soluție, în caz că poporul își dorește acest lucru”, a explicat Paleologu.



Augustin Zegrean, unul dintre scriitorii primei Constituții din România postdecembristă și fost președinte al CCR, a explicat că a propus, în anii `90, demararea unui referendum, prin care oamenii să aleagă între monarhie și republică, dar că demersul a fost blocat de reprezentanții partidelor istorice din Comisia de redactare a legii fundamentale.



„Am propus România - monarhie sau republică? Aceasta era prima întrebare și reprezentanții partidelor istorice ne-au spus că se retrag din Parlament dacă mergem cu această întrebare la referendum. Pentru noi ar fi însemnat un dezastru să plece ei din Parlament. Nu erau mulți, dar erau acolo și era important că sunt”, a declarat Augustin Zegrea, la „Dosar de politician”.



Cu toate acestea, el a explicat că poporul putea să opteze pentru monarhie, chiar și la referendumul pentru adoptarea primei Constituții din România postdecembristă, în ciuda faptului că întrebarea explicită nu le era adresată.



„Poporul dacă voia monarhie, putea să voteze «nu»” la votul pentru adoptarea legii fundamentale, a explicat Augustin Zegrean.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.