Candidatul USR-PLUS, în turneul electoral în sudul țării. Dan Barna: „Nu toaletele în curtea școlii sunt groaza mamelor pe care le-am întâlnit, ci însăși existența școlii”

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a afirmat vineri, în timpul unui turneu electoral prin sudul țării, că „nu în curtea școlii sunt groaza mamelor pe care le-am întâlnit, ci însăși existența școlii”.



„Nu toaletele în curtea școlii sunt groaza mamelor pe care le-am întâlnit, ci însăși existența școlii. Copiii pleacă unul câte unul, nu se mai nasc alții, școala se va închide și eu ce fac cu băiatul meu, m-a întrebat o tânără mamă. Școala cu profesori buni și condiții decente e deja lux. Speranța începe de aici, din acest sat prin care am trecut azi și am văzut un copil alergând pe stradă. Pentru el trebuie să reconstruim România începând cu școala în care va învăța”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.



„Nu mai este timp! Trebuie să schimbăm acum vechea clasă politică al cărei eșec se măsoară în numărul copiilor care au plecat sau s-au născut în altă parte. Românii se vor întoarce acasă doar dacă țara lor le va asigura condițiile de viață pe care le au în țările în care muncesc azi. Pentru asta candidez la președinția României și pentru asta vă chem să semnați”, a adăugat Dan Barna.



El a atras atenția că, „în 2018, România a pierdut 1.760 de clase de școală, adică puțin peste 44.000 de tineri cu vârsta între 0-19 ani”.



„E primul sat în care văd un copil, ne atrage atenția un coleg din caravana în care am plecat prin țară, la semnături. Trecem prin satele din sud, iar la porți sunt oameni în vârstă, mai schimbă câte o vorbă cu un vecin, dar niciun copil nu aleargă în jurul lor, așa cum făceam eu când eram mic.



Asta în condițiile în care, din 1990 până în 2016, am pierdut peste 1.8 milioane de copii de vârstă școlară. I-au luat părinții și i-au dus cu ei în țările unde și-au făcut un rost, au găsit de lucru și-au închiriat o casă și au găsit o școală, bună, în apropiere", a mai spus Dan Barna.