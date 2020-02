Persoanele care sosesc în România din Italia, din cele 11 comune închise din cauza epidemiei de coronavirus, vor fi plasate în carantină, a afirmat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, care a prezentat măsurile instituite de autorități pentru împiedicarea răspândirii Covid-19 în țara noastră.

Totodată, comandamentul de la nivelul MAI a dispus autoizolarea la domiciliu în cazul persoanelor venite în România din zonele italiene aflate sub alertă de risc.

„La acest articol, mai există încă un alineat, prin care Ministerul Sănătății completează lista cu zonele și localitățile care au un grad de risc, fiind actualizată în funcție de situația la zi din Italia sau din alte țări”, a afirmat Marcel Vela.

În plus, Guvernul Orban va emite o hotărâre pentru alocarea unor resurse financiare din fondul de rezervă, astfel încât să fie acoperite sumele necesare pentru instituirea măsurilor.

Totodată, Departamentul pentru Situații de Urgență va nominaliza câțiva experți, care să facă parte dintr-un grup de lucru, ce va pregăti toate scenariile de acțiune în funcție de evoluția infecției.

Nu în ultimul rând, se va înființa un grup de comunicare strategică sub conducerea DSU, cu reprezentanți din toate instituțiile implicate, pentru ca presa și cetățenii să fie „informați în mod operativ din surse oficiale”.





