UDMR cere viitorului Guvern PNL să nu dea Ordonanțe de Urgență în domeniul Justiției și să nu modifice legislația electorală, precum și să ia în calcul acordarea unui procent de 6% din PIB pentru educație, a anunțat Kelemen Hunor, liderul formațiunii, după discuția cu omologul său liberal, Ludovic Orban.



„Am discutat și despre nevoia acordării unui procent de 6% din PIB pentru educație, inclusiv pentru investiții în educație, pentru că sunt foarte multe școli fără infrastructură, fără WC-uri în clădire. Se poate face un pas în față rapid. Nu trebuie să așteptăm și să ne pregătim 10 ani de zile. Este o investiție în viitor. Cam astea au fost discuțiile”, a adăugat Kelemen Hunor, care a precizat că a avut discuții cu liderul liberal și vizavi de modificarea OUG 114.



Întrebat despre posiblitatea ca o eventuală înțelegere între UDMR și PNL să capete forma unui acord scris, liderul UDMR a răspuns: „Noi, de fiecare dată când ne înțelegem pe susținere parlamentară sau, sigur, când suntem în coaliție - o altă discuție, atunci facem și un acord scris. Din punctul nostru de vedere, aceasta ar fi soluția optimă. Am vorbit și despre acest lucru. Sigur, nu am luat o decizie, nici noi, nici colegii din PNL.



(...) Eu am experiență în politica românească, nu prea lungă, doar de 20 de ani. Acordurile scrise, de foarte multe ori, sunt încălcate. E bine, totuși, să ai un acord scris”.

