Carmen Dan a anunţat la începutul Comitetului Executiv al PSD că a demisionat din fruntea Ministerului de Interne. Deciia ministrului vine în condiţiile în care pe surse politice se dădea ca sigură remanierea ei din funcţie în urma şedinţei de luni.

"L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEx mandatul meu motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale şi am fost oarecum interesantă de motivele pentru care are loc aceasta schimbare. Înţeleg că nu intră în discuţie un criteriu de neperforamanţă. Este o decizie politica şi eu respect decizille police", a anunţat Carmen Dan.

Aceasta a ţinut să sublineze că "pleacă cu fruntea sus din Ministerul de Interne" şi subliniat că nu pleacă la presiunea străzii ci în urma unei dorinţe politice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.