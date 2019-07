Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiată, marți, în audiată în Comisia de anchetă pentru presupuse fraude la europarlamentare.

Carmen Dan a declarat în fața comisiei că nu Ministerul de Interne stabileștenumărul secțiilor de votare, al buletinelor de vot, al ștampilelor sau al cabinelor de vot.

Totodată, Dan a precizat că MAI nu are atribuții nici în ceea ce privește sistemul de monitorizare de la secțiile de vot.

"Utilizarea tabletelor, instruirea celor care utilizează aceste tablete este în sarcina STS. (...) MAI asigură paza secţiilor de votare, asigură ordinea publica în exteriorul secţiilor, cercetează sesizările privind posibilele încălcări ale legislaţiei electorale", a spus aceasta, potrivit hotnews.

Ministrul de Interne a mai declarat că, în urma sesizărilor trimise la MAI și verificărilor făcute, au fost constituite 217 dosare penale, din care 128 privind posibile fraude la alegerile din 26 mai.

"În urma verificării sesizărilor primite și activităților desfășurate de către structurile MAI au fost constituite 217 dosare penale dintre care 128 de dosare privind posibile fraude la vot, astfel 65 de dosare privind fapta de a vota fără drept, 56 dosare privind fapta de a vota de două sau mai multe ori, 4 dosare privind fapta de a vota prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot, trei dosare privind utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals, sau a unui buletin de vot fals. Alte 89 de dosare privesc infracțiuni circumscrise în textul electoral cum ar fi împiedicarea prin orice mijloc a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, vorbim de 25 de dosare, coruperea alegătorilor 15 dosare, violarea confidențialității votului 5 dosare", a declarat ministrul de Interne.

