Continuă audierile în dosarul violențelor din 10 august. Fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost citată de procurorii DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care se fac cercetări cu privire la intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei, au precizat surse judiciare.

