Cât s-a schimbat Carmen Dan în mai bine de doi ani la Ministerul de Interne / Cu patru polițiști victime în misiuni, Dan se laudă că mandatul său a fost... despre oameni (FOTO)

Carmen Dan a susținut că și-a petrecut ultima zi la Ministerul de Interne așa cum și-a dorit - alături de oameni. Cu această ocazie, ea a ținut să se laude cu una dintre realizările ei ca ministru: a instituit Ziua MAI, care se sărbătorește pe 16 iulie. Dan a mai ținut să precizeze că mandatul ei la minister a fost despre oameni. Sindicaliștii n-ar fi tocmai de acord...

”Asta am făcut și astăzi: am sărbătorit alături de polițiști, pompieri, jandarmi, piloți și polițiști de frontieră care s-au remarcat fie prin acte de eroism, fie prin devotamentul și profesionalismul cu care și-au îndeplinit atribuțiile, contribuind la creșterea prestigiului instituției. Pentru faptele lor le-am acordat cele mai importante distincții ale MAI: emblema de onoare și placheta de onoare. Și am mai avut grijă să le fie acordat, acolo unde a fost nevoie, chiar din rezerva ministrului, și un spor la salariu. Merită din plin!

Mandatul meu a fost despre oameni și cred că așa trebuie să înțeleagă orice ministru mandatul pe care îl are la un minister”, a scris Carmen Dan, pe Facebook.

Cât de mult s-a preocupat Dan de oameni au arătat-o sindicaliștii. Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, a susținut că Dan a fost cel mai slab lider din istoria Ministerului Afacerilor Interne, cu patru polițiști victime în mandatul ei.

De Ziua Poliției Române, Bogdan Bănică, vicepreşedintele Sindicatului Poliţiei Române, a postat pe contul său de Facebook un mesaj extrem de dur despre condițiile în care sunt nevoiți să lucreze agenții: ”Nu voi spune LA MULŢI ANI Poliţiei Române, în condiţiile în care, doamna ministru Dan, aţi îndoliat această instituţie! Nu o voi spune atâta timp cât încă îmi mor colegii în misiuni din cauza lipsei armamentului, a dispozitivelor cu electroşocuri, a body-cam-urilor, a legislaţiei care să îi protejeze pe cei care apără statul de drept şi nu pe penali. Nu o voi spune atâta timp cât ne condamnaţi la moarte, doamna ministru, obligându-ne să ne deplasăm la intervenţii cu aceste coşciuge cu girofar! Nu o voi spune atâta timp cât minţiţi populaţia că totul e sub control, când singura patrulă formată din doi poliţişti trebuie să intervină la toate evenimentele pe o rază de 100 de km. Dotaţi cu Carpaţi şi spray deodorant. Majoritatea subunităţilor de poliţie sunt conduse de pseudopoliţişti, proveniţi din structuri neoperative, putregaiuri cu epoleţi pe care i-aţi promovat în funcţii, doamna Dan, şi care nu au habar de munca adevărată de poliţie, cea din stradă. Dar au sprijin politic şi mai sunt şi sfidători faţă de poliţiştii veritabili, când vin în controale. Mulţumită dumneavoastră şi susţinerii pe care le-o acordaţi”.

Un mesaj dur a avut și liderul SNAP România Biroul Teritorial Timiș, Cristian Danciu, în contextul morții lui Cristian Amariei, împușcat de un interlop urmărit internațional: ”A căzut răpus de două gloanțe într-o luptă inegală. Cum se poate apăra un polițist cu «pieptul gol», fără vestă antiglonț, cu pistolul din dotare vechi și de 45 de ani!? Strigăm adevărul să se audă, să se știe: vestele antiglonț nu ajung tuturor lucrătorilor! Revoltător, așa a sfârșit colegul nostru Cristian Amariei, răpus de «ruleta rusească» pe care sistemul a creat-o! Doamnă ministru, DEMISIA! Domnilor politicieni preocupați doar de grațierea corupților și lupta pentru putere, plecați!”.

Despre câtă preocupare manifestă liderii din Poliția Română și Carmen Dan față de agenți a scris și o agentă de la Poliția Pașcani. Andrada Voicu a fost grav rănită în timp ce participa la rezolvarea cazului de dispariţie a unui copil de 3 ani. Ea era într-o maşină Dacia Super Nova veche, cu girofarul în funcțiune, când a fost lovită de o altă maşină.

”Mașinile morții. Cu astfel de autoturisme sunt trimiși unii polițiști la evenimente. Neinscripționate, cu semnale luminoase/acustice neomologate. (...) Eu sunt de părere că îmi cer doar dreptul la viață. Că nu trebuie să ne facem serviciul în sicrie pe 4 roți. Nu vreau să mor la serviciu din cauza incompetenței unora. Mai am o viață lungă(sper eu) în față și vreau să mi-o trăiesc decent si frumos. Nu cu frica de-a urca într-o cocină cu pretenție de mașină”, a scris Andrada Voicu, pe Facebook.

Și în vreme ce polițiștii o duc din rău în mai rău, Carmen Dan pare să fi ”înflorit” la conducerea Ministerului de Interne. O demonstrează imaginile făcute în ziua în care a depus jurământul, în ianuarie 2017, altele din timpul mandatului și cele postate chiar de ea, acum, pe Facebook.

