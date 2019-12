Fostul ministru Carmen Dan a revenit, sâmbătă, cu noi precizări despre momentul 10 august 2018, în condițiile în care cu doar o zi înainte, vineri, se prezenta în fața procurorilor DIICOT pentru o rundă de audieri cu privire la mitingul antiguvernamental al diasporei din urmă cu mai bine de un an.

„În ceea ce privește organizarea misiunii, informațiile le-am primit de la cei care au pregătit misiunea, iar pe parcursul desfășurării acesteia evident că am fost informată cu ce se întâmplă în piață. Eu am primit informații din piață, nu am dat directive legate de modul de acționare a forțelor prezente din partea MAI! Fluxul informațional a circulat dinspre piață către conducerea MAI, nu invers! Precizez acest lucru pentru că la nivelul ministerului a funcționat doar o componentă de monitorizare a misiunii, nu una de conducere. Coordonarea s-a realizat din teren, din punctul de comandă înaintat”, a scris Carmen Dan, pe Facebook.

Fostul ministru a reiterat că se aștepta să fie chemată în fața procurorilor anti-mafia încă de anul trecut, precum și că nu a avut un „rol activ operativ în acțiunea din 10 august 2018”.

„Legat de revenirea mea din concediu în 10 august 2018, aceasta a avut loc pentru că mandatul meu a fost unul al responsabilității și al asumării. Din acest motiv, nu ar fi fost deloc normal să nu mă intereseze ce se întâmplă în Piața Victoriei. E adevărat, mă aflam în concediu, dar eram în București, la fix 15 minute de minister, nicidecum plecată la mare sau la munte.

Orice ar spune unii sau altii, eu cred cu tărie că în situații de criză, șeful unei instituții trebuie să fie în instituție! Am revenit, așadar, la birou și, automat, am preluat comanda ministerului din punct de vedere managerial, nu operativ!”, a adăugat Carmen Dan.

Ministru de Interne în perioada protestului din 10 august 2018, Carmen Dan susține că nu a avut niciun fel de implicare „în a da ordine scrise sau verbale ca jandarmii să lovească pe cineva”.

„Mi-aș fi dorit să fac încă de ieri toate aceste precizări, dar, din păcate, nu a existat mediul propice pentru declarații, dar nici interes din partea unor oameni care «știu ei mai bine» cine e vinovat și în ce măsură. Aceiași oameni care în august 2018 susțineau că unii politicieni au condus tunurile cu apă în piață și care ieri trăgeau de ușile mașinii sau aceiași oameni care militează pentru desființarea Jandarmeriei Române, după ce au jignit și ultragiat lucrători MAI și au încercat cu disperare să distrugă bunuri”, a mai spus Carmen Dan.

La ieșirea de la audierile de vineri, Carmen Dan a fost întâmpinată de protestatarii Cristian Dide și Marian "Ceaușescu". Primul a atacat-o cu un tub cu muștar pe fosta șefă a MAI, fiind ulterior luat la întrebări de jandarmi.