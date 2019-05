Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a respins, joi, solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis de a demisiona din funcţie ca urmare a problemele de organizare a alagerilor europarlamentare şi a referendumului din 26 mai.

"Declaraţia de astăzi a preşedintelui Iohannis mă determină să prezint câteva motive pentru care cererea demisiei este nejustificată", a afirmat Carmen Dan.

Cât privește cozile de vot, ministrul susține că în țară au fost organizate mai multe secții de votare decât în trecut.

"Guvernul nu a organziat mai puține secții în țară decât la alte alegeri și nici nu a înființat secții ascunse prin cătune, așa cum specula propaganda dreptei Au fost 18.730 secții de votare. La alegerile europarlamentare au fost 18.626 organizate de tehnocrați", a afirmat Carmen Dan.

Ba mai mult, Carmen Dan a aruncat vina pe Iohannis pentru că ar fi decis să organizeze referendumul în aceeași zi cu alegerile europarlamentare.

"Președintele a solicitat ca referendumul să fie suprapus cu alegerile europarlamentare. Altfel ar fi stat lucrurile dacă am fi avut un singur buletin de vot. Un rol important l-a avut Serviciul de Telecomunicații Speciale. Tabletele și toată infrastructura a fost verificată de STS, iar instrucția oamenilor din secții a fost făcută tot de STS.”, a spus Carmen Dan.

Deși PSD a pierdut alegerile fix pe aroganța și tupeul afișat de liderii săi, Carmen Dan a ținut să încheie conferința pe un ton extrem de ironic.

"Nu mă impresionează astfel de cereri urgente chiar dacă acestea sunt dublate de amenințări de cercetări penale. Am discutat cu doamna prim-ministru după ce am ascultat declarația președintelui și mă văd nevoită să-l dezamăgesc: nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat", a terminat Carmen Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.