Carmen Dan a declarat, marți, după audierea din în Comisia de anchetă pentru presupuse fraude la europarlamentare, că nu îi e teamă de remaniere.

Surse politice au declarat că ministrul de Interne nu ar fi tocmai în grațiile Vioricăi Dăncilă, iar după controlul pe care îl efectuează la ministere începând de săptămâna aceasta, Carmen Dan ar urma să fie remaniată.

„Cred că este foarte bine că se face această evaluare. Am discuții cu premierul României în fiecare zi. Comunicarea este una foarte bună. Nu mi-a cerut premierul să plec din funcție.

Premierul a tot spus că face o evaluare și este normală. Nu ne temem de ceea ce urmează”, a spus Carmen Dan.

