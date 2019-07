Carmen Dan, replică pentru Dăncilă: "Nu mi-a cerut demisia. Mi-a spus că din cele 8 ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie să plece"

Carmen Dan s-a prezentat marţi dimineaţă la Ministerul de Interne, la o zi după ce şi-a depus demisia din funcţie fix înainte de şedinţa de Comitet Executiv în care urma să fie supusă la vot remanierea sa.

La sosire, aceasta a precizat că îşi va continua activitatea până la momentul în care se publică în Monitorul Oficial demisia sa şi a continuat războiul la distanţă cu premierul Viorica Dăncilă.

"Nu comentez în niciun fel declarațiile premierului Dăncilă, am întrebat doar dacă această decizie se bazează pe evaluarea efectuată în ministere.

Nu mi-a cerut demisia. Mi-a spus că din cele 8 ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie să plece. Așa cum știți, am evitat mereu să discut teme politice pe scările MAI, nici de data aceasta nu voi face acest lucru.”, a spus Carmen Dan.

Cu o zi înainte, Carmen Dan a arătat că plecarea sa nu a fost dorită pentru neperformanţă, ci strict din motive politice.

