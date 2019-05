Teodor Meleşcanu va rămâne în continuare în fruntea Ministerul Afacerilor Externe, iar Carmen Dan îşi va păstra poziţia de Ministru de Interne în ciuda faptului că surse politice susţin că demisia sa a fost cerută în Comitetul Executiv al PSD.

Întrebată de controversele în care sunt implicate cele două instituţii, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că se face o analiză la cele două ministere.

"Vom face o analiză pe toate ministerele, inclusiv MAI și MAE. Legat de MAE, ministerul a cerut fiecărui ambasador sau consul numărul secțiilor de votare de care e nevoie și numărul buletinelor de vot. Aici trebuie să vedem cine a greșit și acela trebuie să plătească. Am cerut o analiză, Ministerul Afacerilor Externe a început această analiză și vom lua măsuri radicale", a afirmat Viorica Dăncilă.

