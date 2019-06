Ministrul de Interne l-ar putea vizita pe Dragnea la pușcărie. Carmen Dan: Iau în calcul această posibilitate. Eu nu mă dezic

Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat că ia în calcul să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare deoarece, spre deosebire de alți colegi de partid, ea nu se dezice de trecut. Ea l-a lăudat pe fostul șef al PSD pentru că reușit să țină partidul unit.

”Binențeles că iau în calcul această posibilitate (de a-l vizita). Eu nu sunt din categoria celor care se dezic. Am văzut destui inclusiv chiar din partid, care se dezic de trecut. Liviu Dragnea are meritul extraordinar de a fi ținut PSD unit. Eu sunt convinsă că lucrurile se vor așeza. Am încredere foarte mare în puterea de a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Viorica Dăncilă", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Ea a mai precizat că nu vrea să dea exemple de colegi care se dezic de ce a fost deoarece nu este ”un om conflictual”.

Dan a mai spus că nu se aștepta ca Dragnea să fie condamnat și probabil a fost un șoc și pentru colegi.