Carmen Iohannis a votat, duminică, la o secție de votare din Sibiu.

"Am votat pentru România normală și vă invit pe toți la vot. Este foarte important să vină toți românii la vot", a spus Carmen Iohannis, ia ieșirea de la urne.

Președintele Klaus Iohannis a votat, în schimb, la Liceul Jean Monnet din Capitală.

