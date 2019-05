Carmen Iohannis: Am votat pentru o Românie europeană, pentru justiție independentă (VIDEO)

Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a declarat că a votat pentru o Românie europeană și pentru o justiție independentă.

Prima Doamnă a României și-a exercitat dreptul de vot la o secție amenajată la Școala Gimnazială nr. 4 din Sibiu.

”Am votat pentru o Românie europeană, pentru justiție independentă. Să auzim numai de bine!”, a declarat Carmen Iohannis, la ieșirea de la urne, potrivit unui clip postat de Sibiu Live.

Sursă Video: Sibiu Live

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.