Cât costă campania națională de vaccinare. Premierul Florin Cîțu: Nu ai cum să știi care e suma finală / Dacă va fi peste estimările noastre, vom aloca acei bani (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a susținut sâmbătă o conferință de presă la Palatul Victoria, în timpul căreia a fost întrebat cât costă campania națională de vacicnare și mai ales dacă ea a fost introdusă în bugetul pe 2021.

Mai mult decât atât, el a ținut să afirme că România a fost felicitată la Bruxelles și se află pe locul 3 în Europa la numărul de doze administrate.

„Nu ai cum să știi care e suma finală. Vorbim despre o campanie de vaccinare în derulare. Ceea ce a fost până acum s-a plătit, avem estimări, dacă va fi peste estimările noastre, vom aloca acei bani.

Nu putem să spunem acum, pe baza acelor idei pe care le are un funcționar sau altul că nu avem bani în buget pentru această campania de vaccinare. Nu ai cum să spui că nu am făcut o treaba bună și că nu am alocat rezursele bune, dacă rezultatele arată că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană”, a declarat primul-ministrul Florin Cîțu.

