Cât de aproape e România de un „lockdown”. Ce a răspuns premierul Ludovic Orban (VIDEO)

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a fost întrebat miercuri, în marja vizitei pe care a desfășurat-o la uzina Dacia de la Mioveni, cât de aproape suntem de instituirea unui „lockdown” la nivel național. În acest context, premierul a amintit că în mai multe orașe mari din țară s-au adoptat recent o serie de măsuri și a explicat că are convingerea că, odată cu implementarea acestor restricții, se va „reduce numărul de persoane care se îmbolnăvesc”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.