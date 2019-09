Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL): Rezultatul alegerilor prezidențiale va pecetlui soarta Guvernului Dăncilă (VIDEO)

Senatorul PNL Cătălin-Daniel Fenechiu a afirmat duminică seară, în direct pe B1TV, că rezultatul alegerilor prezidențiale „va pecetlui soarta” Guvernului Dăncilă, pentru că scorul obținut de PSD le va arăta parlamentarilor că dacă rămân de partea puterii, își vor pierde viitorul mandat în Parlamentul României.



„Rezultatul alegerilor prezidențiale va pecetlui soarta acestui Guvern”, a declarat senatorul PNL, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat ce legătură are scrutinul prezidențial cu destinul politic al Guvernului Dăncilă, Cătălin-Daniel Fenechiu a răspuns: „Are o legătură foarte mare, pentru că astăzi, de exemplu, o parte din parlamentarii ALDE, mai mult de jumătate, vor vota împotriva actualului Guvern. Cei care sunt în siajul lui Dăncilă sunt maxim 10. Meleșcanu, Cupă, Grațiela-Gavrilescu, Niță. Sunt câțiva care sunt cunoscuți și despre care se scrie. Bun, evident mai sunt și alții. În momentul în care PSD va constata că cota lui de piață nu mai este 40, ci este 20, din 10 parlamentari, cinci își vor da seama că nu mai sunt acolo.



Bun, doi s-au dus la Ponta, dar au mai rămas încă trei. Aceia trebuie să facă ceva. Atunci, știți, parlamentarul are așa o chestiune, aia a decenței. Domne, patru ani de zile n-am făcut nimic, ci din contră am supt la șapte țâțe, bă, dar pe final sunt un om demn. Atunci, așa pe final, arăt cât sunt de demn. O să vedeți, acesta va fi finalul. Vor fi oameni, care vor ști că nu mai au viitor politic și vor lua o decizie, pe care dacă ar fi luat-o acum doi ani de zile, ar fi fost altfel”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.