Cătălin Drulă: Cîțu e „un zombie politic” / Despre situația lui Voiculescu: Atunci când faci reforme, superi pe unii, nu stau liniștiți să piardă banii și privilegiile / Plângerea penală, „o măgărie, un gest de tip Belarus”

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR-PLUS și ministru al Transporturilor, a declarat, vineri, că decizia premierului Florin Cîțu (PNL) de a-l demite pe Vlad Voiculescu (USR-PLUS) de la șefia Ministerului Sănătății a fost „un gest iresponsabil, de imaturitate politică, un gest meschin aproape”.

Drulă a mai spus, pentru G4Media, că Florin Cîțu e un zombie politic, iar plângerea penală depusă de Corpul de control al premierului după verificările la Ministerul Sănătății e „o porcărie, o măgărie, un gest de tip Belarus”.

Liderul USR-PLUS a insistat apoi că Vlad Voiculescu a fost ținta unui linșaj pur și simplu pentru că a deranjat mafiile și mulți și-au simțit amenințate privilegiile: „Când faci reforme superi pe unii, nu stau liniștiți să piardă banii și privilegiile”.

Drulă a mai spus că e nevoie de o reșezare a relațiilor în coaliție în sensul în care, dincolo de plecarea lui Florin Cîțu din fruntea Guvernului, e nevoie de „un sistem de lucru și garanții că facem reforme. Nu suntem aici la guvernare ca să curgă zilele într-un contor. Dacă doar trece un contor și sub contor băieții deștepți, hoții fură în continuare în sănătate, transporturi, nu am făcut mare lucru”.

Cătălin Drulă a declarat, pentru G4Media, că decizia lui Cîțu de a-l demite pe Voiculescu a fost „un gest iresponsabil, de imaturitate politică, un gest meschin aproape, un gest pe persoană, nu instituțional”.

„Atunci când arunci în aer totul cu un gest de imaturitate – eu am cinci ani de experiență politică, nu am 20 sau 30, suficient să-mi dau seama că ești un zombie politic în acel moment”.

G4Media: Deci premierul e un zombie politic…

Cătălin Drulă: Da.

Despre plângerea penală depusă de Corpul de control al premierului după verificările la Ministerul Sănătății, Drulă a spus: „Lucrurile puse în cârcă lui Vlad Voiculescu sunt foarte multe fabricații media. Există gesturi oribile împotriva lui, precum acea investigație penală pentru că au publicat datele privind vaccinarea. Astea sunt gesturi de Belarus. Vă spun cu toată responsabilitatea că e o porcărie, o măgărie, un gest de tip Belarus în care se reacționează din epoleți când ești deranjat și arăți…”.

„Vlad Voiculescu a deranjat de fapt pentru că a arătat – și există o ședință de Guvern în care ne-am opus – separării între cei vulnerabili și acești esențiali, cu centre speciale la vaccinare”, a mai explicat Drulă, pentru G4Media.

Cătălin Drulă a afirmat apoi că după acest episod tensionat va fi nevoie de o „reașezare a relațiilor”: „Suntem eficienți cât timp lucrăm într-un cadru agreat, în care când sună băieții deranjați de prin mafiile locale nu clipim. Și nu dăm telefoane și nu devine subiect de linșaj mediatic acel ministru și subiect de fabricații, cum e acest lung șir de lucruri făcute de Vlad Voiculescu”.

Drulă a spus apoi că „reașezarea relațiilor” înseamnă „în primul rând să rezolvăm problema premierului”: „Da, asta (schimbarea lui Cîțu) se va rezolva mai devreme sau mai târziu. Și înseamnă un sistem de lucru și garanții că facem reforme. Nu suntem aici la guvernare ca să curgă zilele într-un contor. Dacă doar trece un contor și sub contor băieții deștepți, hoții fură în continuare în sănătate, transporturi, nu am făcut mare lucru, doar am dat o poleială. Pentru noi, la USR-PLUS, asta e o preocupare superimportantă”.

„Noi încercăm să schimbăm lucrurile, când faci reforme superi pe unii, nu stau liniștiți să piardă banii și privilegiile. O să reacționeze, sună la șefii de partide, la televiziuni, în redacții, se declanșează un tăvălug mediatic și dintr-o dată apare ”Vlad, erori peste erori, gafe””, a continuat Cătălin Drulă.

Întrebat dacă vor vota o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD, în cazul în care Cîțu nu va fi schimbat de la șefia Guvernului, Cătălin Drulă a răspuns: „Nu vreau să anticipez în momentul acesta. În politică toate opțiunile trebuie să fie masă. O moțiune de cenzură e până la urmă un act de retragere a încrederii în premier. Dar eu cred că suntem departe. (...) Există foarte multă supărare și în USR, și în PLUS și există și această variantă”.

