Cătălin Drulă, întrebat în cât timp se va ajunge de la Sibiu la Bruxelles pe autostradă: O să fiu sincer și realist - Mai devreme de 4 ani nu (VIDEO)

Cătălin Drulă, minstrul USR-PLUS al Transporturilor a vorbit miercuri, după ședința de Guvern, despre avansul făcut în mai multe porietce majore de infrastructură.

„Am adoptat ultimele exproprieri necesare pentru drumul de legătură dintre Vama Giurgiu și DN5. E acel proiect de drum de 6 kilometri, un drum expres fără intersecții la nivel, cu separatoare pe mijloc, un drum modern care pleacă fix de la ieșirea din Vama Giurgiu sau de la intrarea în țară, depinde cum ne uităm, și ocolește complet municipiul Giurgiu. E un proiect care are un termen de finalizare promis de constructor finalul acestui an.

Autostrada 1 A13. Am scos proiectul sectorului Brașov - Făgăraș din sertar, unde era de 5 - 10 ani. E un sector prins în Autostrada Transilvania în contractul cu Bechtel din 2004 și care rămăsese cumva în aer am lansat licitația pentru completarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, are finanțare europeană, e pe cordor european și mergem mai departe.

Pentru Făgăraș - Sibiu e gata studiul de fezabilitate. A durat mult prea mult dar, după 5 ani, e finalizat. În aprilie iese și acordul de mediu și vom licita pentru proiectare și licitație și acest sector.

Drumul expres Bucureșt - Târgoviste. Am lansat licitația pentru documentația tehnică. Am zis de la început că soluția nu e să dublăm drumul existent, care trece pe 53% din lungime prin localități, ci să facem un drum modern, care pleacă din autostrada de centură a Bucureștiului care și ea în licitație, cu un nod și care merge până la Târgoviste.

Un drum expres e aproape ca o autostradă, e o dferenț de 4 metri între lățimea platformei, dar are separate pe mijloc, 2 benzi pe sens, o zonă de acostament asfaltat și noduri denivelate și e în afara localității.

Ultima veste bună: pe Lugoj - Deva, pe lotul 2, în zona aceea cu tunelele urșilor, suntem de vreo 2 ani într-un blocaj. Azi s-a ajuns la un acord cu fostul constructor. A fost o reziliere abuzivă în 2017, constructorul a câștigat anul trecut. A fost o decizie de plată a 270 de milioane către constructor, de repunere în contract. E singurul sector lipsă de pe autostrada A1 între Sibiu și Arad Nădlac, că avem o zonă lipsă. Avem un acord cu constructorul și se poate debloca licitația, care deja e lansată. Se depun clarificările acolo și, în curând, se vor depune ofertele, deci vom avea un constructor care să construiască acele tuneluri şi în sfârşit să avem autostrada continuă de la Sibiu până la Bruxelles", a explicat ministrul Cătălin Drulă.

Întrebat în cât timp se va ajunge de la Sibiu la Bruxelles pe autostradă, Drulă a răspuns: „Lipsesc doar 9 km de autostradă. O să fiu sincer și realist fiind vorba de două tuneluri la mijloc: mai devreme de patru ani nu va fi gata. Important este să fie gata peste patru ani, nu 10”.

