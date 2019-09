Cătălin Ivan intră oficial în cursa pentru Cotroceni: Fostul europarlamentar PSD a depus la BEC peste 230.000 de semnături

Un nou candidat intră în cursa pentru preşedinţie! Fostul europarlamentar PSD Cătălin Ivan s-a înscris oficial duminică la Biroul Electoral Central unde a depus peste 230.000 de semnături.

"Am reușit să strângem cele 200.000 de semnături plus o marjă de încă 35.119 semnături. Deci 235.119 este numărul exact al semnăturilor pe care le depunem astăzi. Am primit oferte de la alte partide să mă ajute cu semnăturile, partide mici care nu aveau candidat sau care aveau candidat fără șanse, dar am preferat să mergem pe structura ADN-ului. De mai bine de un an de zile ne chinuim să crăm organizații județele. În acest moment avem 35 de organizații județene funcționale, fiecare a avut de făcut un anumit număr de semnături. Noi așa le-am strând. Le-am verificat de două ori. De acum să vedem ce spune și BEC”, a spus Cătălin Ivan, în fața Biroului Electoral Central.

Cătălin Ivan va candida cu sprijinul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională, formaţiune înfiinţată după ce a părăsit PSD în urma unui conflict cu fostul lider, Liviu Dragnea.

"Din păcate eu cred că România avea nevoie astăzi mai mult ca oricând de o dezbatere mult mai profundă despre situația reală a României. Poate ar trebui să bedem mai multe proiecte. Faptul că această dezbatere e viciată de faptul că mulți candidați nu au reușit să strângă semnăturile e o pierdere mare pentru noi toți. Mi-aș fi dorit să fie cât mai mulți. Eu cred că numărul acesta de 200.000 de semnături este excesiv”, a adăugat fostul europarlamentar.

Până acum s-au înscris oficial în cursa pentru Cotroceni: Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu şi Kelemen Hunor. Candidatura lui Viorel Cataramă a fost respinsă pentru că aproape 100.000 de semnături prezentau "elemente de similititudine".

Duminică este ultima zi în care doritorii se mai pot înscrie la Biroul Electoral Central.