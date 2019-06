Cătălin 'Mitralieră' Rădulescu îşi acuză colegii din PSD că sunt 'șacali' și 'lași' pentru că nu au dat amnistia și grațierea

Într-o scrisoare deschisă, postată sâmbătă pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD, Cătălin 'Mitraliera' Rădulescu îşi acuză colegii de partid că au vrut să-l facă pe Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare şi că nu au dat codurile în parlament.

"SCRISOARE DESCHISĂ :Am tăcut o perioadă , nu pentru că ar fi putut să îmi impună cineva ci pentru că am voit să observ șacalii care doresc să se înfrupte din acest partid , urmărind ca de obicei numai interese de grup sau interese personale și nu interesul partidului meu", a scris deputatul.

În continuare, deputatul a precizat că, din aceste motive, va vorbi "tare și răspicat"...într-o postare pe Facebook.

"Și acum voi vorbi , tare și răspicat:

1. Aţi încercat să faceți din Liviu Dragnea , singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare , repezindu-vă să ocupaţi funcții în partid , exact aceiași care aţi condus alături de el acest partid ; unde erați când se luau decizii în CEx ? Nu erați voi cei mai buni oratori susținători ai deciziilor , că doar eram acolo ( chiar dacă nu eram membru CEx )și v-am văzut pe fiecare , sau atunci era bine pentru că interesele voastre personale erau satisfăcute ? Păi tu Oprișane nu erai ? Tu Zetea , care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale și ale legilor justiției nu erai tu oratorul principal care susțineai tot în CEx ? Tu obraznicule de Negoita , îți amintești cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult îl îndrăgești tu pe Dragnea , când Mutu ironic a spus că dacă tu îl îndrăgești el îl adoră?

Am înțeles acum v-aţi împărțit din nou pe găști și vreți să luați câte o bucată . Dar dacă dăm noi înregistrări cu discursurile voastre din CEx să vadă membrii de partid cum susțineați voi totul ? Toţi sunteți vinovați , și trebuia să faceți un singur lucru , să vă dați toţi demisiile , să dizolvați CEx -ul și să fie aleși numai oameni noi care să conducă acest partid."

Cătălin Rădulescu şi-a continuat postarea, spunând că alegerile, organizate chiar de PSD, au fost fraudate. De asemenea, el şi-a continuat atacurile la adresa colegilor de partid, pe care i-a caracterizat drept "laşi" pentru faptul că "nu au dat amnistia și grațierea timp de doi ani și jumătate".

"2. Deși până acum nu s-a făcut nicio analiză a scorului obținut la aceste alegeri , voi spune după părerea mea , de membru care a împlinit 24 de ani în acest partid , adevăratele cauze care au stat la baza acestui scor : Prima cauză e de natura penală , și este , fraudarea alegerilor prin votul multiplu acoperit de STS și miile de procese verbale fraudate și acceptate de Bec ; A doua cauză este , laşitatea celor care deși conduceau partidul nu au dat amnistia și grațierea timp de doi ani și jumătate , nu au dat codurile în parlament , nu au făcut o lege prin care să repună în termen revizuirile celor condamnaţi nevinovați și care au schimbat legea răspunderii magistraților făcând-o inutilă ; în loc să dăm amnistia și grațierea în 2017 și să realizăm dreptatea până la capăt pentru care ne-au votat romanii am stat într-un scandal pe temele justiției doi ani și jumătate ; prin aceste lucruri am pierdut aproape un milion de voturi ;

A treia cauză , au fost scandalurile interminabile , publice , din partid , cu numiri și demiteri de premieri și miniștrii, numiri decise nu printr-o largă dezbatere în partid și organizaţii, ci într-o gască mică , gaşca din care făceau parte tocmai aceiași oameni care acum vor funcții pentru ei sau acoliții lor , scandaluri cu puciuri , cu scrisori publice deschise , cu reacții publice , cu denigrări reciproce în spațiul public ; din neștiința de a ne spăla rufele murdare în interiorul partidului , și săturarea populară de a mai vedea aceste scandaluri , am mai pierdut câteva sute de mii de voturi ; A patra cauză , a fost nepriceperea noastră în a alege , echipe de profesioniști în comunicare și manipulare pe facebook , așa cum foarte bine au făcut cei din Usr , conduși de profesioniști din Sri ; această cauză a dus la manipularea unor milioane de romani care ar fi dorit să voteze Psd , însă au fost convinși prin milioane de fake-news-uri să voteze altfel ; A cincea cauză , a fost poziția de ghiocel pe care am abordat-o în campanie, poziția de pasivitate , de a accepta “ muie Psd “ și a nu reacționa , de a întinde și celălalt obraz , slăbiciune și confuzie taxată de votanții noştrii ; A șasea cauză identificată de către mine , o putem găsi în cartea “ Arta războiului “ de Sun Tzu , și a fost determinată de deschiderea de războaie tuturor : multinaționalelor , băncii naționale , importatorilor de alimente și medicamente , dealeri-lor de energie , marilor corporații de petrol și gaze , hipermarketurilor alimentare , Sri-ului , ambasadelor , comisiei europene, comisiei de la Veneția , grupului Socialiștilor europeni , lui Junker și Timmermans , Dna-ului , acoperiților din justiție ( procurori și judecători ) , SPP-ului , puciștilor din partidul nostru , acoperiților din partidul nostru , lui Klemm şi nu în ultimul rând lui Iohanis . Mai rămânea să deschidem război. papei şi gata ; A șaptea și ultima cauza a fost neimplicarea fățișă a unor organizaţii Psd și a unor oameni din conducere Psd în alegeri , trădarea unor lideri și deturnarea unor voturi către Pro România sau mai rău către Udmr . Astea sunt după mine cauzele reale care au dus la acest scor , cauze care au subminat toate sutele de măsuri extraordinar de bune pe care partidul nostru le-a luat pentru fiecare categorie socială ( cele mai bune măsuri din ultimii 29 ani) , dar care nu au mai contat în faţa acestor cauze . Ei pentru aceste cauze , toţi suntem şi sunteți vinovați nu Liviu Dragnea . 3.

În ceea ce privește congresul Psd și bătălia pentru funcții , vreau să fac următoarele precizări : 1. Am susținut fiecare președinte al Psd din 90 până în prezent , am fost omul lui Iliescu ( președintele Fsn Argeş) , am fost omul și prietenul lui Adrian Năstase , l-am susținut pe Ponta ( pe care l-am propus și președinte al Camerei Deputaților cu toată opoziția lui Liviu Dragnea) și am fost lângă Liviu Dragnea ( deși m-a suspendat și mi-a retras sprijinul politic ) ; am ales să fiu omul fiecărui președinte ales , și să fiu pentru partid și nu să fac parte din vreo gască cu interese personale ; pentru același lucru acum când alții vor să treacă partidul pe persoana fizică a unei familii ori a unor proscriși din Sri , eu voi fi alături de candidatul care va uni nu va dezbina , de candidatul care va continua reforma în justiție și lupta împotriva abuzurilor făcute de oameni din Sri și procurori Dna și judecători acoperiți , de candidatul care va alege dialogul și dezbaterea în partid , nu ușile închise și găștile , de candidatul care nu va mai accepta dictatura organizațiilor județene în numirea unor oameni fără experiența în funcții publice și de candidatul care nu va accepta în funcții de partid , președinți de organizaţii care au pierdut lamentabil alegerile în județele lor . Cred că vis a vis de profilul anunțat de președintele interimar Viorica Dancila , premierul României , este esențial ca pentru funcțiile de președinte executiv și secretar general să nu se accepte înscrierea unor președinți de organizaţii sau membrii ai unor organizaţii care au pierdut lamentabil alegerile . Cât tupeu și nerușinare poți să ai să ieșiți public să vorbiţi sau să doriți funcții , tocmai voi care aţi pierdut ?

Sunteți oameni în partid care v-aţi atacat permanent toţi președinții de partid și acum vreți funcții , sunteți oameni în partid care aţi fost puși de Liviu Dragnea, vicepremieri , miniștrii , primari , președinți de organizaţii ( și care mulți dintre voi nu meritați nici președinți de scara de bloc să fiți ) și care v-aţi dezis de el deși toţi aţi fost “ oamenii lui Dragnea “ , sunteți președinți de organizaţii care aţi pierdut alegerile și aveți în continuare vicepremieri , miniștrii ( unii câte doi) iar organizațiile județene care au tras și au câștigat nu au un ministru , și vreți cu nerușinare să cereți funcții , în loc să plecați capul și să vă retrageți o perioadă . De asta eu și toţi prietenii mei din acest partid , președinți de organizaţii , parlamentari , primari , președinți de consilii județene nu vom susține oameni care fac parte din organizaţii care au pierdut alegerile , nu vom susţine oameni care vor ieșirea de la guvernare , nu vom susţine oameni care vor amânarea alegerilor ca să persiste haosul în partid".

El a prezentat şi oamenii care, din punctul său de vedere, "vor să pună umărul" ca PSD "să câștige alegerile prezidențiale" - în esenţa aceiaşi care-l susţineau puternic pe Liviu Dragnea atunci când încă era liber.

"Merg cu echipă formată din oamenii: Viorica Dancila , Eugen Teodorovici , Codrin Ştefănescu , Şerban Nicolae , Olguța Vasilescu , Florin Iordache , Eugen Nicolicea , Ionel Arsene , Dorel Căprar , Mihai Fifor , și toţi cei care vor să pună umărul să câștigam alegerile prezidențiale . Cred că e nevoie de o echipă și nu de găști , cred că trebuie să ajungă miniștrii oameni cu experiența , oameni intelectuali și nu oameni care fac presiuni sau șantaj prin organizaţii .

Cred că oricare dintre cei trei colegi : Teodorovici , Şerban Nicolae sau Plesoianu trec testul unei candidaturi la prezidențiale . Cer în același timp , după congres remanierea tuturor miniștrilor care fac parte din organizațiile care au pierdut alegerile . Cer de asemenea demiterea de urgentă a ministrului justiției , care aduce în fiecare zi grave deservicii de imagine partidului și care a creat nenumărate rumori în cadrul membrilor și votanților Psd atât în scandalul Mazăre , dar și în discuțiile pe tema secției de investigare a procurorilor și judecătorilor , a numirii șefei secției în CSM , a relației neprincipiale cu președinta CSM -ului cât și a cazului fetiţei abuzate de un procuror . Dep Cătălin Marian Rădulescu", a încheiat el.