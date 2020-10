Cătălin Nechifor (Pro România), despre amânarea alegerilor parlamentare: Nu cred că e o tragedie pentru nimeni dacă așteptăm până în martie sau chiar și mai târziu (VIDEO)

Deputatul Pro România, Cătălin Nechifor, a declarat duminică, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Talk B1”, că partidul rezultat din fuziunea Pro România cu ALDE se vrea a fi o alternativă ”pentru cei care nu vor să voteze nici PNL, nici PSD”. Formațiunea care se va numi Pro România Social-Liberal își va da primul examen la alegerile parlamentare, spune Nechifor, care susține însă amânarea, cel puțin până în primăvara anului viitor, a scrutinului legislativ, în contextul înmulțirii într-un ritm îngrijorător a cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

Întrebat în ce ecuație vede Pro România după alegeri, având în vedere scorurile slabe de la locale, Cătălin Nechifor a răspuns: ”Scorurile nu sunt slabe, nici foarte mari. Sunt scoruri normale pentru alegerile locale, pentru că la locale contează foarte mult, din păcate, structura de masă a unui partid și aici mă refer, în principal, la PSD și PNL. În mod clar, poziția rămâne aceeași, un partid de centru-stânga, orientat către politici liberale și sociale, așa se va și chema, Pro România Social-Liberal, și un partid care devine alternativă pentru cei care nu vor să voteze nici PNL, nici PSD. E o ofertă foarte serioasă, sunt doi prim-miniștri care conduc această structură, Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu. Sunt doi oameni care au guvernat bine România, au avut rezultate și au scos țara din situații dificile. (...) Cred că această nouă formațiune va da examenul de maturitate la parlamentare și aici sper să avem candidați foarte buni pentru că va conta, pe de o parte, mesajul național, iar în acest moment, de departe, și Victor Ponta, și Tăriceanu sunt oameni care comunică foarte bine pe național, dar contează și oamenii care sunt în teritoriu”.

Deputatul este de părere că alegerile ar putea fi amânate fără probleme cu câteva luni, precizând că Parlamentul poate fi ”în funcțiune deplină” în anumite situașii excepționale, prevăzute de Constituție.

”Cred că trebuie să ne raportăm în primul rând la nevoi, la ceea ce preocupă astăzi românul. Dacă după alegerile locale au crescut cu 30% infectările zilnice, de la 2.000 suntem deja la 3.000, ce facem în continuare pentru că această creștere uriașă de cazuri va duce la un blocaj în special pe zona de ATI, unde sunt deja foarte puține locuri disponbile. (...)

Parlamentul poate fi, în continuare, în funcțiune deplină în situații pe care Constituția le spune foarte clar: în stare de urgență, în stare de asediu, în stare de război. Nu cred că e o tragedie pentru nimeni dacă așteptăm până în martie sau chiar și mai târziu pentru că înainte de a fi aleși noi sau a ne bate pentru funcții politice, cred că importanți sunt oamenii. Parlamentul trebuie să fie responsabil", a mai declarat Cătălin Nechifor.

