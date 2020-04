Cătălin Predoiu, după ce 4 angajați din Ministerul Justiției au fost confirmați cu COVID-19: Sunt bine, dar au avut simptome. Mai sunt maxim 20 de persoane în instituție, iar restul lucrează prin tele-muncă (VIDEO)

Ministrul Cătălin Predoiu a comentat, marți, în direct pe B1 TV, situația de la Ministerul Justiției, unde patru angajați au fost confirmați cu COVID-19, precizând că toate persoanele infectate din instituție sunt într-o „stare de sănătate bună”, deși este drept că cel puțin trei dintre ele au avut „simptome ușore” în debutul bolii.



„S-au confirmat patru cazuri. S-au luat măsurile legale. Persoanele în cauză sunt sub asistență medicală. În ceea ce privește activitatea ministerului, am aplicat o instrucțiune în sensul că cea mai mare parte dintre angajați vor lucra în sistemul de telemuncă, în următoarele zile, la minister fiind prezentă conducerea ministerului și câteva compartimente esențiale”, a declarat Cătălin Predou, în emisiunea realizată de Aneta Sângeorzan.

Întrebat dacă angajații ministerului își pot exercita atribuțiile prin sistemul de tele-muncă, el a explicat: „Da, își pot exercita, astfel, atribuțiile, fiindcă noi am aplicat măsuri pregătite din timp. De altfel, acest sistem era deja instituit, numai că odată cu apariția cazurilor a fost extins în întregime la direcțiile respective, din care provin cei patru angajați confirmați cu COVID-19. Noi avem instrucțiuni, care sunt puse în vigoare de mai bine de o lună de zile, și cu privire la protecție sanitară, și cu privire la distanță. Tocmai pentru a fi pregătiți și a face pasul în astfel de situații. Practic, conducerea ministerului este prezentă și se ține legătura cu angajații, prin sisteme de lucru la distanță, care au fost aplicate, testate, securizate în rețeaua de intranet a ministerului, astfel încât să protejăm și angajații, și să ne exercităm și atribuțiile, așa cum le stabilește legea”.



Referitor la numărul angajaților din minister care lucrează de acasă, ministrul Justiției a subliniat: „E mai simplu să vă spun câte lucrează aici, în minister. Practic, conducerea ministerului, ministrul, secretarii de stat și cabinetele lor, servicii de informații clasificate două persoane, direcția de avizare patru peroase și direcția de tehnologia informației trei persoane. Nu mai mult de 20 de oameni în acest moment, în care țin legătura cu toți ceilalți angajați ai ministerului, prin directori și toți membrii aparatului. Ministerul funcționează”.

Despre situația celor patru angajați infectați cu coronavirus, Cătălin Predoiu a precizat că, „da, am date. Am stat de vorbă personal cu trei dintre aceștia, ieri. Au avut câteva simptome ușoare, la debutul acestei stări de boală, în urma cărora au și fost testați, pentru că au solicitat testare simțindu-se relativ rău, însă ieri starea lor era bună și erau practic asimptomatici. Cu cel de-al patrulea încă nu am stat de vorbă, pentru că s-a confirmat abia în cursul serii, foarte târziue seara ieri. O să iau legătura și cu dânsul. Înțeleg de la secretarul de stat, care a discutat cu el, că de asemenea este într-o stare de sănătate bună”.

