SRI va putea interveni din nou în anchetele penale, dacă proiectul de lege va trece și de Senat, cameră decizională. Propunerea lui Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a trecut deja tacit de Camera Deputaților, fără consultarea în comisiile de specialitate.

Până acum, 6 decizii ale Curții Constituționale (CCR) au decis că intervenția serviciilor secrete în anchetele penale este neconstituțională, deci ilegală. Prima decizie, din urmă cu 4 ani, a provocat o mare răsturnare în domeniul judiciar din România, când protocolul dintre magistrați și SRI a picat și astfel, probele respective au fost retrase.

Propunerea legislativă nu are avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Există însă un aviz pozitiv de la Consiliul Suprem de Apărare al țării și un aviz negativ, consultativ, de la Consiliul Legislativ.

„Pe fondul proiectului sunt o mulțime de obiecții de constituționalitate. Acest proiect introduce niște norme tranzitorii și creează o situație de discriminare între cei pentru care s-ar folosi asemenea mandate de interceptare pe siguranță națională, în faza aflată în camera preliminară, când se verifică practic materialul de urmărire penală și cei pentru care s-ar utiliza asemenea interceptări direct în faza de judecată. Pe fondul proiectului sunt multe astfel de aspecte care trebuie analizate, dezbătute, în mod minuțios la comisiile de specialitate din Parlament și mă miră și mă indignează maniera în care s-a trecut acest proiect la prima cameră sesizată", a declarat avocatul Gabriela Savu pentru B1 TV.

