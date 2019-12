Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că există ”un concert de crize” în sistemul judiciar, care trebuie abordate simultan. Referindu-se la legea recursului compensatoriu, aborgată în urmă cu câteva zile, Predoiu a susținut că efectele grave produse de aplicarea ei au fost provocate de modul defectuos în care aceasta a fost modificată în Parlament.

”Sunt mai multe urgențe în sistemul judiciar. Este un complex de probleme care dau în clocot și care trebuie abordate simultan. E un concert de crize în sistemul judiciar și în jurul lui care fac foarte dificilă o acțiune care să aibă rezultate imediate. Trebuie abordate simultan mai multe probleme, ceea ce încerc să fac”, a declarat ministrul Justiției.

”Modul defectuos în care a fost reglementat recursul compensatoriu în Parlament a contribuit la creșterea stării de pericol. Inițial, proiectul elaborat de ministrul Prună era unul corect, în sine. Era un proiect care nu avea excese, nu avea scăpări. Aceastea au fost introduse în Parlament. Este vorba despre modificarea unor criterii care au dus la eliminarea unui număr accelerat de deținuți, într-un timp foarte scurt, inclusiv dintre cei care au comis anterior infracțiuni cu violență”, a mai spus Predoiu.

Întrebat de ce din legea recursului compensatoriu care a intrat în vigoare în urmă cu doi ani nu au fost eliminate faptele grave, precum actele de pedofilie și violurile, ministrul Justiției a răspuns: ”O eliminare, pur și simplu, era foarte greu de făcut, dar ce se puteau face era să introducă în lege anumite criterii pe baza căror să acorde alte remedii acestor deținuți, care au comis infracțiuni cu violență. De ce nu, și bani. S-a întâmplat în alte părți, sume modice, evident. Asta ar fi însemnat că ei rămân acolo și primesc acel remediu. Pe niște condiții precare putem vorbi și de lucrul ăsta. Nu este o noutate lucrul ăsta, dar ar fi fost o măsură care să-i țină înăuntru pe acei infractori”.

Cătălin Predoiu a mai explicat că legea care tocmai a fost abrogată ”nu era destinată categoriilor de infracțiuni, ci viza condițiile de detanție care sunt aceleași pentru toți”.

”O altă modificare făcută în Parlament, absolut păguboasă a fost mărirea numărului de zile acordate drept compensație, dublate de la trei la șase zile. Parlamentul a greșit aici și din această cauză legea a fost atât de păguboasă pentru cetățeni.

Și a mai fost ceva. Tipul acesta de instrumente trebuie să fie acompaniate de măsuri după ieșirea din detenție. Noi nu facem, după ieșirea din detenție ceea ce se numește probațiune, adică un sistem de monitorizare, de consiliere, de asistare a foștilor deținuți până când ei reușesc să se reinsereze în viața socială, să-și găsească un loc de muncă, să nu mai comită astfel de infracțiuni”, a mai spus Cătălin Predoiu.

