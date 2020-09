Cătălin Predoiu, după demisia Giorgianei Hosu de la șefia DIICOT: Este prematur să vorbim despre un calendar de selecție și numire, sunt concentrat să pun în dezbatere săptămâna viitoare proiectele Legilor Justiției (VIDEO)

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a subliniat că „este prematur acum” să vorbim despre un calendar de selecție și numirea unui procuror-șef plin la conducerea DIICOT, în condițiile în care este „concentrat” să pună în dezbatere săptămâna viitoare proiectele Legilor Justiției.

Referitor la stadiul în care se află proiectele Legilor Justiției, demnitarul a afirmat: „Facem corelări, finisări, revedem textele, sunt mai multe citiri care se fac succesiv a proiectelor finale, verificare încrucișată a textelor. O să vorbesc mai mult despre asta în momentul în care le voi publica”.

