Cătălin Predoiu, cel mai longeviv ministru al Justiției din România postdecembristă, va prelua din nou, marți, ștafeta de la Ana Birchall și, odată cu funcția, și responsabilitatea pentru soluționarea principalelor probleme din sistemul judiciar, relatează B1 TV.

