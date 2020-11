Cătălin Predoiu, întrebat despre inactivitatea procurorilor: “Știu că dânșii lucrează la dosare mari. Momentul în care aceste dosare se finalizează depinde de probe”

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat marți, într-o declarație de presă, în legătură cu presupusa inactivitate din ultima perioadă a procurorilor, că aceștia lucrează la dosare mari, dar că doar în momentul în care apar probe suficiente dosarele sunt finalizate. Cătălin Predoiu s-a declarat optimist în ceea ce privește intensificarea luptei împotriva crimei organizate, a traficului de persoane și a corupției.

“Cred că e greșit să spunem că e inactivitate. Știu că dânșii lucrează la dosare mari. Momentul în care aceste dosare se finalizează depinde de probe, procurorii își iau toate precauțiile și bine fac. În privința MJ, am emis două recomandări scrise către Ministerul Public prin care am cerut intensificarea luptei contra crimei organizate, corupției, traficului de persoane și minori. Sunt convins că vor apărea și rezultatele”, a declarat ministrul Justiției Cătălin Predoiu.

Întrebat ce crede despre faptul că Dosarul TelDrum nu a fost trimis în judecată, Cătălin Predoiu a răspuns: “Nu știu ce e într-un dosar, dar voi transmite procurorilor această preocupare”

În ceea ce privește subiectul desființării Secției Speciale, Cătălin Predoiu a dat asigurări că există voința politică pentru această decizie din partea actualului Guvern, doar că, așa cum arată în prezent compoziia parlamentară șansele sunt nule:

“Nu există o problemă de voință politică a Ministerului Justiției legată de desființarea Secției speciale. Am argumentat de ce e nevoie de desființarea SIIJ, am atras atenția că șansele de desființare a SIIJ sunt zero, viața a confirmat că cele două proiecte în acest sens depuse în Parlament au fost respinse de PSD. Am răspuns și părții mai radicale din presă care cere desființarea SIIJ”.