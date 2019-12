Predoiu: Anunțul PSD că vrea să anuleze recursul compensatoriu e un semn că decizia PNL a fost corectă / Ce spune Ministrul Justiției despre desființarea Secției Speciale

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat că PSD și-a schimbat poziția pe tema recursului compensatoriu mai mult din nevoie, fiind luat prin surprindere de hotărârea Guvernului PNL de a-și asuma răspunderea pe această temă.

„Reacția PSD, care a anunțat că vrea să anuleze recursul compensatoriu prin Parlament, este un semn că decizia PNL a fost corectă și că PNL a preluat inițiativa pe majoritatea temelor de pe agenda publică, este un semn că Guvernul merge în direcția corectă. Este o reacție a PSD-ului pus în defensivă, care de bunăvoie n-a procedat la astfel de măsuri timp de aproape doi ani de zile, timp în care parlamentarii PNL, și ai USR, și ai altor partide, PMP, au solicitat sistematic abrogarea acestei legi. Noi ne vedem de drumul nostru, deciziile au fost corecte, se vor aplica etapizat”, a declarat Ministrul Justiției, pentru Digi24.

Predoiu a mai precizat că Guvernul PNL a luat deja măsuri și o va mai face pentru ca problema condițiilor improprii de detenție să fie rezolvată și să nu se mai regăsească pe agenda publică: „Parte din aceste măsuri au fost aprobate săptămâna trecută într-un memorandum în care Guvernul s-a angajat să finanțeze posturi suplimentare, 600 de locuri, în sistemul de probațiune. Urmează și alte investiții în sistemul penitenciar, astfel încât să îmbunătățim rapid condițiile de detenție și să eliminăm acest subiect de pe agendă prin rezolvarea lui”.

„Cea de-a doua măsură foarte importantă, legată de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, am spus că nu poate fi luată în acest moment, deci în luna decembrie, pentru că este în curs un proces de consultare a magistraților în sistemul judiciar, pe care l-a inițiat Ministerul Justiției, și pe de o parte, nu avem formal un punct de vedere, un aviz, al CSM, pentru că deocamdată nici n-am trimis acolo un proiect. Or, noi am spus de la început că atunci când vom lua măsuri care au impact pe sistemul judiciar nu vom proceda așa cum a procedat PSD-ul - fără să întrebe sistemul judiciar, fără dezbatere publică, și vom face întâi aceste consultări”, a mai explicat ministrul Cătălin Predoiu.