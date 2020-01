Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a declarat că, până la 1 februarie, ministerul va pune în dezbatere publică un proiect de lege privind Secția specială de investigare a infracțiunilor din Justiție.

„Este o perioadă dificilă la Ministerul Justiției cu aceste interviuri (pentru conducerea marilor parchete -n.r.), care absorb 8-10 ore pe zi, dar ne vom descurca astfel încât în perioada următoare să lansăm în dezbatere acest proiect. Efectele intervenției sunt delicate și trebuie cântărite cu atenție legat de dosare, de competențe”, a declarat Cătălin Predoiu.

El a precizat că speră ca proiectul să fie pus în dezbatere până la 1 februarie.

La finele anului trecut, Guvernul PNL a adoptat un memorandum ce propunea desființarea Secției speciale, „plecând de la modul defectuos în care a fost reglementată această secţie, plecând de la ineficienţa constatată”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.