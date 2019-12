Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justițir (SIIJ) a fost compromisă chiar prin actul prin care a fost înființată și a acuzat că apariția acesteia a fost gândită și cu scopul de a bloca lupta anticorupție.

„Această secție a fost compromisă prin însuși actul de înființare pentru că textele de lege care o organizează au compromis-o din start. Au stabilit o competență care, practic, paralizează activitatea ei. Nu funcționează o astfel de competență, alocată strict magistraților în care să se investigheze orice faptă comisă de magistrat de corupție sau nu, de această secție cu 15 procurori.

Nu mai vorbesc de portița prin care se pot tergiversa diverse cauze prin simple plângeri împotriva magistraților. Din start a fost compromisă.

Modul în acre arhitectura ei a fost gândită este cumva străină de coerența piramidală a sistemului Ministerului Public, cu control ierarhic.

Chiar și după ce a intrat în vigoare legea, după un an, a reușit chiar secția asta să se compromită pentru că nu a găsit altceva de făcut decât să investigheze ba oficiali care au imunitate diplomatică internațională, ba magisterați care au protestat față de modificările din legea justiției și să dea tot felul de semnale sistemului că se transformă încet-încet în altceva decât trebuia să fie”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a precizat că majoritatea magistraților susține o intervenție legislativă în privința SIIJ.

”Se discută și s-a discutat deschis că această secție a vizat și altceva, paralizarea acestui demers anticorupție, sub forma pierderii acelui avânt, sub forma dezorganizării, a incertitudinii pe care a introdus-o, sub forma controverselor născute în CSM. (...)

Modul în care vom gândi o intervenție pentru că și consultarea cu magistrații a arătat că cei mai mulți dintre ei doresc o intervenție legislativă asupra Secției, fie sub forma desființării, fie o modificare radicală”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Guvernul încearcă în continuare desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Primul pas - vor exista negocieri în Senat care este for decizional - pentru a se forma o majoritate care să desfiinţeze secţia. Iniţiativa nu prea are sorţi de izbândă, dacă ne gândim că PSD are, ca partid, majoritate în această Cameră. Aşa că, va exista probabil o nouă asumare a răspunderii Guvernului şi pe această temă.

„Secţia specială, acolo lucrurile sunt în pregătire. Avem un proiect de lege în Parlament, de desfiinţare, doar că pe acest proiect, camera decizională e Senatul, unde majoritatatea e mai fragilă, uneori nu există. (...) Atunci a rămas ca în următoarea perioadă să purtăm negocieri să vedem dacă putem desprinde o majoritate parlamentară să trecem legea PNL. În paralel vrem să avem avizul CSM (...), după care să vedem ce facem, mergem în Senat sau ne asumăm răspunderea”, a anunţat vicepremierul Raluca Turcan.

Executivul a luat act, vineri, de un memorandum al Ministerului Justiției care propune desființarea sau regândirea radicală funcționării Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Documentul amintește despre recomandările GRECO, ale Comisiei de la Veneția, precum și de raportul MCV.

Memorandumul transmis Guvernului de ministrul Cătălin Predoiu aduce în vedere argumentele GRECO, care a concluzionat că "recomandarea referitoare la abandonarea creării noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție nu a fost implementată de România", precum și criticile aduse de comisia de la Veneția. De asemenea, memorandumul este argumentat prin concluziile raportului MCV.